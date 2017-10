Gabon: Le gouvernement lâche du lest dans le conflit des régies financières

C'est sans Steve Mounié et Emmanuel Imorou que le Bénin affronte le Gabon en match amical le 10 octobre… Plus »

On rappelle que jeudi dernier, le ministère du Budget avait conclu une trêve sociale de trois ans avec 14 des 15 syndicats des régies financières, la Fédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées (FESYREFAA). Ces syndicalistes étaient en grève depuis plus de trois mois. Ils réclamaient le paiement des primes, des intégrations, des formations professionnelles, et surtout le retrait du nouveau système de calcul de leurs primes et avantages. Le gouvernement a quasiment cédé sur tout, sauf la réforme sur le calcul des primes.

Au Gabon, le gouvernement multiplie les bons gestes pour mettre fin à la grève qui paralyse les régies financières (douane, impôts, Trésor public et hydrocarbures) depuis trois mois. L'un des syndicats concernés, qui n'a pas signé la trêve sociale, continue cependant son opposition et exige le paiement intégral de toutes les primes ainsi que l'ouverture des nouvelles négociations.

