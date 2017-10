Cameroun: Crise anglophone - Des centaines d'activistes arrêtés hier nuit à Yaoundé vers l'école de police

L'annonce de la proclamation de l'Indépendance " de l'Ambazonie, un pays imaginé par les sécessionnistes des deux régions anglophones du Cameroun, pour ce dimanche 1er octobre, entraîne des arrestations à la pelle.

Déjà hier samedi, les quartiers à forte colonie de ressortissants de Buea et de Bamenda, ont été fortement militarisés dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Pour ce qui est de Yaoundé, l'on apprend que dans la nuit d'hier, des centaines d'activistes anglophones ont été arrêtés au quartier école de police à Yaoundé. " ils ont été embarqués dans huit bus de 56 places" témoigne un taximan qui passait par là, et qui était en partance pour le quartier Bastos.

Une information authentifiée ce matin du dimanche à neuf heures par un Land Cruiser ayant à son bord une escouade de policiers du groupement spécial d'opération ( Gso), se dirigeant à vive allure vers l'école de police de Yaoundé.

Le véhicule de guerre qui a de peu manqué d'écraser un taxi avec des passagers au niveau du supermarché Casino près de la cathédrale, est bourré de policiers armés jusqu'au dents. On y voit des armes automatiques, des casques et des gilets pare balles. On dirait que Yaoundé était en état de siège.