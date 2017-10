Il est donc prévu l'exposition de photographies, de livres sur le parcours de Che Guevara, de Thomas Sankara, des panels sur les sources révolutionnaires qui ont forgé les convictions du père de la révolution burkinabè et une communication du Pr Aziz Fall de l'Université de Montréal, président du mouvement contre l'impunité et pour la justice pour Thomas Sankara.

L'UNIR/PS ajoute à cette célébration, le centième anniversaire de la révolution bolchévique et le cinquantenaire de l'assassinat de Che Guevara. La décision de commémorer ces dates ensemble avec le trentenaire de l'assassinat de Thomas Sankara (30 ans après) s'expliquent, selon les conférenciers, par la volonté de «perpétuer leur héritage et de disséminer leurs pensées et leurs actes au sein de la jeunesse».

Pour Adama Dera, secrétaire général du parti, les lignes ont bougé et il faut poursuivre le combat : «Si nous n'avions pas martelé Thomas Sankara depuis le 15 octobre 87, nous sommes persuadés que les idées qui ont permis de mobiliser la jeunesse pour chasser du pouvoir le dictateur des temps modernes, nous n'en serions pas là». M. dera martèle d'ailleurs que «preuve que trente ans après, le sankarisme est désormais porté par tout le peuple burkinabè, en particulier la jeunesse». D'où le choix du thème : «l'influence des révolutions et du sankarisme en particulier sur les mouvements sociaux au Burkina Faso», pour cette commémoration.

