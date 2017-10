Madagascar: CCCOI / Basket-BallL - GNBC et ASCUT dans le carré final

Toutes les réunions publiques et rassemblements sont interdits dans la capitale malgache, Antananarivo. Une… Plus »

Déjà l'on sait qu'ASCUT aura la roue un peu plus libre en ayant en face l'équipe de Mayotte, le BCM, vainqueur de sa compatriote TCO en 76-55. Un ASCUT qui a eu facilement le dessus sur les Seychellois par 74 à 41. Déjà au second quart- temps, les dés étaient jetés à 45 à 16. Les gendarmes aussi décrochent leurs billets pour les demi-finales de la CCCOI en laminant les Mauriciens de Real basket-ball en 104-71 alors qu'à la fin du 2e quart- temps, le score était de 58 à 42.

Et nous entamons le dernier carré de ce sommet de l'Océan Indien ce jour avec trois équipes féminines malgaches dans les demi-finales et deux équipes messieurs.

