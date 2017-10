Afrique: Ligue des Champions - Wydad - Houcine Ammouta heureux de repartir avec un nul

Globalement, nous sommes heureux de repartir avec un nul, mais nous considérons que c'est un score-piège, car il suffit que l'USMA marque un but au match retour pour nous mettre dans l'embarras. Ce sera donc difficile, même pour nous, et il va falloir se montrer à la hauteur pour espérer se qualifier », a déclaré Houcine Ammouta, l'entraîneur du WAC.

« Nous avons démarré ce match avec une certaine prudence, car l'USMA possède une bonne attaque, qui a marqué pratiquement à chaque match depuis l'entame de la compétition. Nous avons donc considéré qu'il valait mieux ne pas trop se découvrir. Mais au fil du temps, notre équipe a pris confiance et elle a réussi à se procurer quatre ou cinq bonnes occasions, qui malheureusement n'ont pas été couronnées de succès. Je pense que le mauvais état du terrain a été pour beaucoup dans ce manque de réussite, car le Wydad pose le ballon à terre et procède par des passes courtes, ce qui nécessite une pelouse de qualité.

L'USM Alger et le WA Casablanca se sont neutralisés 0-0 en demi-finale aller de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputée vendredi soir au stade 5 juillet (Alger). L'USMA a monopolisé le ballon en seconde période, mais sans parvenir à inquiéter la défense marocaine très bien organisée. Le Wydad a contre-carré les plans de son adversaire et aurait même pu inscrire au moins un but.

