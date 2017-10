Tunisie: Le bureau exécutif publiera prochainement sa position

D'après les intervenants au séminaire, il y a une évolution importante de l'arsenal et des outils… Plus »

Les travaux de la commission administrative régionale de l'URT de Gafsa porteront sur l'examen du déroulement du travail syndical dans la région, la discussion des propositions pour l'amendement de la loi organique et du règlement intérieur de l'Ugtt en plus de l'examen du dossier du développement de la région.

De son côté, le secrétaire général de l'URT de Gafsa, Mohamed Sghaier Miraoui, a affirmé l'attachement de la région à ses revendications légitimes pour l'amélioration des services sanitaires, l'examen de la situation environnementale, en particulier la pollution atmosphérique et industrielle résultant des activités de la Compagnie des phosphates de Gafsa et le Groupe chimique tunisien.

Mbarki a, par ailleurs, réitéré l'appui et l'engagement de la centrale syndicale pour les revendications de la région liées aux droits au développement, la santé, l'éducation et à vivre dans un environnement sain.

