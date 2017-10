Madagascar: CSB de Marovoay - Electrification par Ambatovy

Toutes les réunions publiques et rassemblements sont interdits dans la capitale malgache, Antananarivo. Une… Plus »

Cette initiative entre dans le cadre des contributions d'Ambatovy à améliorer les infrastructures sanitaires existantes autour de son site minier à Moramanga. La santé figure parmi les axes de priorités de la compagnie, aux côtés de l'éducation et des moyens de subsistance, dans les actions qu'elle mène pour le développement durable dans les régions touchées par ses activités, à savoir Alaotra Mangoro et Atsinanana.

Un financement de plus de 17 millions d'ariary a ainsi permis l'achat des panneaux solaires et des accessoires, ainsi que leur installation. Le nouvel équipement électrique a été remis aux communautés concernées au début de ce mois de septembre. Le CSB I de Marovoay pourra désormais améliorer les services qu'il propose aux populations en matière de soins sanitaires.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.