Tunisie: Bédoui, Ghazi Abderrazek et Msakni opérationnels

Black-out réinstauré !

Après un retour «circonstanciel» du public étoilé aux entraînements, la direction du club sahélien a décidé de réinstaller le huis clos en prévision de la rencontre importante de demain, considérée à juste titre comme un rendez-vous --tournant-- de la saison, afin de protéger le groupe et d'optimiser son degré de concentration --quoique certains auraient souhaité préserver la présence ô combien importante du public aux entraînements et programmer un stage bloqué ponctuel de trois jours.

Faut-il rappeler que leur adversaire du jour Al Ahly avait poursuivi sa préparation avant le match face à l'EST devant près de 15.000 spectateurs entassés sur les arènes du stade «Titch», une donnée très importante qui a fini par transcender considérablement les coéquipiers de Houssem Achour et qui a été payante puisque ces derniers avaient arraché leur qualification face à l'EST dans son fief !

L'union sacrée

C'est l'heure à la grande mobilisation chez toutes les composantes du club sahélien, où une véritable et spectaculaire effervescence s'est installée à Sousse et dans toutes les villes avoisinantes en prévision de la rencontre de demain soir, où l'on commence à rêver d'ores et déjà d'une seconde épopée qui rappelle justement celle de 2007, aux dépens justement du même adversaire du jour et en présence «significative» de certains éléments qui étaient les principaux artisans de cet exploit, à savoir Chermiti et Balbouli, sans oublier l'ex-capitaine Seif Ghezel qui fait partie cette fois-ci du staff technique.

A signaler également la présence quotidienne de tout l'encadrement de l'équipe sans exception, à sa tête le président du club Dr Ridha Charfeddine, Zied Jaziri, directeur exécutif et le préparateur mental Dr Souheil Bennour, dont l'apport psychologique est fortement et unanimement apprécié par toute la sphère de l'Etoile, notamment les joueurs qui ont beaucoup apprécié le retour de ce dernier.

Dans ce registre, on a énormément misé ces derniers jours sur les «briefings» restreints avec certains éléments, tels que Maraii, Lahmar, Neguez notamment afin d'aiguiser les aptitudes mentales de chacun d'eux et de définir les exigences technico-tactiques «ponctuelles» propres à ces derniers en fonction des péripéties de la rencontre. Ceci, sans oublier bien évidemment les réunions systématiques avant chaque séance qui duraient cette fois-ci plus longtemps que d'habitude --et c'est normal-- et qui ont été axées sur le volet psychologique qui sera à n'en point douter déterminant demain face à un adversaire disposant d'une panoplie considérable d'arguments à tous les points de vue.