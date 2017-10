Congo-Kinshasa: Conseil des droits de l'homme de l'ONU - Un calendrier électoral « réaliste » vivement réclamé

Dans une résolution adoptée le 29 septembre, cette institution onusienne a exhorté le gouvernement congolais à « créer sans tarder les conditions nécessaires à la tenue d'élections, dans la perspective des élections législatives et présidentielle.

La situation politique toujours délétère en RDC à quelques mois de la date butoir de fin décembre 2017 fixée pour l'organisation des élections selon l'Accord de la Saint-Sylvestre qui, du reste, peine dans son application intégrale, continue à préoccuper l'ONU. En marge de la 72e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'institution tenue récemment à New-York, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté le 29 septembre une résolution sur la RDC. Pilotée par la Tunisie au nom des États africains, ladite résolution a été largement adoptée avec 45 voix pour, une contre (États-Unis) et une abstention (Corée du Sud). Dans des grandes lignes, elle demande aux autorités de la RDC de « publier, dès que possible, un calendrier électoral réaliste » conformément à l'accord du 31 décembre 2016.

L'ONU vient là de joindre sa voix à plusieurs acteurs politiques congolais, particulièrement de l'opposition, qui exigent de la Céni la publication urgente d'un calendrier électoral clair assorti d'un chronogramme apportant plus d'éclairage sur la suite du processus électoral. Entre-temps à la centrale électorale, on continue d'alléguer que cela ne pourra être possible qu'une fois la révision du fichier électorale terminée, invitant de ce fait à la patience étant entendu que le processus d'enrôlement vient d'amorcer son dernier virage avec l'étape du Grand Kasaï. Pour les uns et les autres, il n'y a plus lieu de tergiverser si l'on tient à aller aux élections d'ici la fin de l'année.

Le gouvernement de la RDC est, par ailleurs, exhorté par l'ONU à « créer sans tarder les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, transparentes, ouvertes et pacifiques, en particulier dans la perspective des élections législatives et présidentielle ». La même résolution prise par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU encourage le gouvernement de la RDC de « s'assurer que tous les citoyens, quelle que soit leur affiliation politique, puissent participer librement aux affaires publiques » et « qu'ils jouissent pleinement de leurs droits et libertés fondamentales, en particulier les libertés d'expression et de réunion pacifique ».

Enfin, elle encourage aussi le gouvernement à «redoubler d'efforts pour mettre fin à la violence» et à poursuivre «activement ses efforts» pour «mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs de ces graves violations et abus des droits de l'homme ». Tout en condamnant les actes de violence commis dans certaines régions du pays, le Conseil exprime également le vœu de voir «toutes les personnes arbitrairement détenues, notamment les défenseurs des droits de l'homme et les personnes aux affiliations politiques différentes» être libérées dans les meilleurs délais.