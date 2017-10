Tunisie: Difficultés et solutions

D'après les intervenants au séminaire, il y a une évolution importante de l'arsenal et des outils… Plus »

Cela dit, la lecture et les bibliothèques publiques seront au cœur des priorités, a déclaré le ministre, citant le programme «Tunisie, cité des lettres et du livre» qui devra permettre la restructuration du secteur par le biais de la mise en place de nouveaux outils de travail au profit des conservateurs des bibliothèques.

Il faut qu'il y ait une connexion entre les bibliothèques publiques et les délégations régionales pour les affaires culturelles, a souligné le ministre, faisant toutefois remarquer que «l'autonomie administrative et financière des bibliothèques publiques, bien qu'importante, demeure insuffisante en l'absence de moyens de travail appropriés pour une gestion efficace», admettant que «bon nombre d'entre elles ont été contraintes de fermer leurs portes».

Organisée sur trois jours, les 27, 28 et 29 septembre, cette rencontre vise à examiner les difficultés des bibliothèques publiques dans les régions intérieures, afin de parvenir aux solutions adéquates, à travers notamment la réforme du cadre législatif, le développement de l'infrastructure et des ressources humaines ainsi que la promotion du rôle de la lecture.

En parallèle, le budget alloué aux bibliothèques publiques, qui ne dépasse pas les 3 milliards de dinars, n'a pas connu l'évolution requise, en dépit des efforts fournis pour le développement des collections documentaires disponibles et l'acquisition de livres variés selon les moyens et les marchés à disposition, a ajouté Mme Hamdoun.

Au moment où les bibliothèques publiques fleurissent et les attentes du lectorat sont devenues grandissantes, les copies de livres acquises et distribuées dans ces institutions demeurent en deçà du nombre escompté, avec un nombre total estimé à 7.601.203 livres, soit l'équivalent d'un livre pour chaque 1,49 citoyen.

