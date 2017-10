Tunisie: Du temps et de la résistance

Comment obtenir ce que l'on veut ? Comment séduire ? Comment convaincre ? Gagner ou perdre ? Etre Alexandre le Grand. Ou, tout subtilement, un président de club des temps modernes? Parfois, il faut renoncer à une petite part de soi. Même si cela fait mal. C'est nécessaire pour survivre. Tout en gardant la faculté de voir l'avenir.

Il n'est pas bon de vivre dans le passé, mais quel que soit le parcours de l'équipe espérantiste, entre victoires et défaites, satisfaction et déception, il a fallu du temps, de la résistance et beaucoup de sacrifices à Hamdi Meddeb pour faire de l'Espérance ce qu'elle est aujourd'hui.

Il n'est pas, non plus, difficile de déduire que l'homme s'est déjà taillé la réputation d'un président qui entretient la flamme et qui s'investit à fond. Mais aussi et surtout celle d'un homme qui a réussi la transition permettant au club de se démarquer de l'esprit conformiste et d'oser tous les genres. Il s'agit au sens le plus actuel d'une conception «transgenre» tout particulièrement favorable aux sportifs qui veulent se construire un nom, un exploit, une consécration. Cela forge un caractère, une personnalité.

Parfois, il est nécessaire pour certains d'éviter de parler des choses qui dépassent leur compétence. Depuis qu'on avait commencé à servir «la soupe» au football le plus puissant, à transformer le sport en marchandise et à introduire l'idée que le rapport des forces sportives dépendrait automatiquement du rapport des forces économiques, Hamdi Meddeb a , contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, tout fait pour éviter la vocation d'un président exclusivement préoccupé par le seule réalité financière. En dépit de toutes les contraintes et les différents enjeux qui en découlent, nous sommes toujours en face d'un président-supporter qui a sauvegardé des liens de cœur avec son club.

L'Espérance est aujourd'hui l'équivalent d'un grand théâtre où les valeurs fondamentales sportives sont mises en scène. Les conceptions utilisées dans le lexique sportif trouvent leur origine dans une ouverture d'un club toujours en devenir.

A quoi sert la logique quand l'erreur est humaine et que le pardon est divin. La solidarité de l'espérance, pour l'Espérance et grâce à l'Espérance se traduit dans ce qui tient les espérantistes ensemble, dans ce qu'ils devraient continuer à défendre. Demain démarre aujourd'hui.

Contre Al Ahly, une part du rêve est morte. Après l'euphorie des titres et des consécrations, tout ce dont rêvait Hamdi Meddeb était la Coupe d'Afrique. Triste qu'il n'en soit pas finalement ainsi. Mais son aventure avec l'Espérance continue.

Adeptes ou contestataires, on ne peut que lui accorder le mérite d'avoir transformé le club, de lui avoir donné une plus grande dimension. Cela conditionne de façon évidente le parcours de toute une vie.

Il a encore pour mission d'accompagner l'ESTdans tout ce qui devrait se réaliser. Mais de façon particulière à combattre la passivité, de renforcer le sentiment d'appartenance non seulement à une équipe, mais aussi et surtout à une institution.