Afrique: Les membres de la FAAPA invités à davantage contribuer à son site Internet

(APS) - La Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), dont le cinquième conseil exécutif s'est tenu jeudi à Abidjan (Côte d'Ivoire), a appelé ses membres à contribuer davantage au développement et à la consolidation de sa plateforme d'information, dont la production moyenne avoisine désormais 100 dépêches par jour.

Dans le cadre du suivi du plan d'action 2017-2018 de la FAAPA et des principales actions qui s'y rapportent, les membres de cette organisation ont passé en revue et évalué les contributions des agences de presse africaines au site Internet de la FAAPA, www.faapa.info, avant de les appeler à augmenter leur contribution à cette plateforme.

S'agissant des aspects relatifs à la formation et à la qualification des ressources humaines relevant des agences membres, le conseil exécutif a souligné la nécessité de pérenniser les actions engagées dans ce domaine. Il est prévu, dans cette perspective, l'élaboration d'un guide de la FAAPA.

Les membres du conseil exécutif ont par ailleurs examiné et adopté à l'unanimité le rapport final de la deuxième assemblée générale de la FAAPA tenue en décembre 2016 à Casablanca.

Ce rapport sera soumis aux membres du conseil, en vue de son adoption définitive, lors de la prochaine assemblée générale de la fédération prévue en décembre 2017 à Casablanca.

A Abidjan, les participants ont également évoqué l'organisation, du 9 au 13 octobre 2017, à Rabat, d'un séminaire de formation au profit des directeurs et responsables des systèmes d'information, en plus de la signature de conventions de coopération et de partenariat avec des groupements professionnels et des institutions africaines et internationales.

Le conseil exécutif s'est par ailleurs félicité de l'organisation par la FAAPA de séminaires ayant trait au journalisme web et au journalisme économique et financier, en plus de séminaires thématiques en marge des travaux de sa dernière assemblée générale.

La FAAPA, présidée par le Marocain Khalil Hachmi Idrissi, par ailleurs directeur général de l'agence marocaine MAP, a été lancée le 14 octobre 2014 au Maroc, dans le but d'asseoir "un partenariat stratégique" et des relations professionnelles entre les agences de presse.

Cette organisation, dont l'Agence de presse sénégalaise (APS) est membre, ambitionne aussi de consolider la libre circulation de l'information et de renforcer la coopération et la coordination "des forums régionaux et internationaux", selon ses membres.