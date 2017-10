Tunisie: Une opportunité pour discuter affaires avec l'Afrique

C'est Edouard Philippe, premier ministre français, qui inaugurera Africa 2017 en Tunisie en compagnie de Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, et de nombreux autres ministres français et tunisiens. C'est bien sûr une façon de saluer la plus importante manifestation économique française jamais organisée en Afrique mais aussi de porter le message du président de la République française, Emmanuel Macron, sur le rôle des pays du Maghreb dans le développement des relations entre l'Europe et l'Afrique. Le premier ministre français, accompagné de plusieurs secrétaires d'Etat, va conduire une délégation d'une trentaine d'entreprises françaises, PME et grands groupes.

Après avoir lancé les Rencontres Africa 2017 et participé à la conférence d'ouverture, il prendra part à l'événement significatif qu'est la première édition du Haut Conseil de coopération entre la France et la Tunisie. Ce Haut Conseil avait été annoncé lors d'une précédente visite officielle de Jean-Yves Le Drian en juin dernier auprès du président Béji Caïd Essebsi qui a tenu à affirmer son soutien à toutes les initiatives susceptibles de développer davantage les relations entre les deux pays.

Engagement pour soutenir la Tunisie

C'est un témoignage de l'intérêt de la France et un engagement pour soutenir la coopération tunisienne dans tous les domaines. La France marque ainsi son intérêt pour la Tunisie dans un contexte compliqué et suite au remaniement ministériel récent et l'arrivée de nouveaux ministres.

Un remaniement réalisé après de nombreuses consultations avec les partis politiques, les centrales syndicales et patronales.

Les ministres sont intéressés par la coopération tuniso-française et mobilisés pour le développement des relations avec l'Afrique, stimulant les perspectives de croissance de l'économie.

L'inauguration des Rencontres Africa 2017 à Tunis permettra de focaliser l'intérêt sur les besoins des entreprises.

A la conférence inaugurale, on retiendra la participation des principaux acteurs tunisiens aux côtés des personnalités françaises. Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, entouré du premier ministre du Burkina Faso, Paul Kaba Thieba, et de Ouided Bouchamaoui, présidente de l'Utica et prix Nobel de la paix, ainsi que de grands chefs d'entreprise français et tunisiens.