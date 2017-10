Tunisie: Budget de l'Etat 2018 Dilemmes publics !

En ce moment, les ministères et leurs départements concernés préparent soigneusement les propositions du budget à présenter à l'ARP. C'est en ce moment que les ministères tracent les grandes lignes et les détails de leurs dépenses futures d'après ce qu'ils prévoient et selon la nature du ministère et de son environnement. Une chose est sûre, c'est maintenant que le gouvernement Chahed est en train de concrétiser sa vision en chiffres qui expriment les axes et les projets à réaliser pour 2018.

En attendant l'approbation de l'ARP (c'est une évidence même si certains réajustements se feront ou des touches restent à apporter au budget complémentaire), ce budget 2018 intervient à un moment où le gouvernement vit des difficultés énormes et un certain déséquilibre macroéconomique, qui sont atténués par des signes de reprise économique (tourisme, exportations agricoles et de services, reprise de la production régulière dans le secteur des mines).

Du coup, ce sont des questions qui reviennent sous la forme de dilemmes pour le gouvernement, chargé de gérer l'Etat et de décider de ses orientations politico-économiques : faut-il rester l'Etat providence ou aller encore dans le désengagement progressif comme le veulent la FMI et la BM, grands bailleurs de fonds de notre budget ? Freiner l'élan et les montants des augmentations salariales ou chercher la paix avec l'Ugtt qui «contrôle» l'appareil de production national ? Revoir encore à la baisse les budgets de certains ministères ou en augmenter les dotations vu le rôle qu'ils jouent pour la société ? Réformer la politique fiscale pour plus de rentrées de fonds ou y aller très doucement et éviter de bloquer ainsi les incitations à l'investissement ? Chercher de nouvelles sources internes de financement ou passer à la facilité dangereuse sur le marché financier international ?

Bref, le décideur politique et économique tunisien n'est pas sur du velours pour préparer le budget de l'Etat. Les axes futurs pour Chahed et ses ministres sont la reprise économique, les réformes de l'administration, l'amélioration de l'environnement de l'investissement et la lutte (laborieuse encore) contre la corruption. Il s'agit de traduire cela sur le terrain par des budgets, des actions et surtout un suivi (des dotations énormes n'ont pas été affectées et des projets pas encore réalisés faute de suivi et à cause des soupçons de corruption), ce qui n'est pas quelque chose de simple.

En étant dans un déséquilibre flagrant entre ressources de moins en moins abondantes (manque de productivité, masses salariales énormes, endettement exagéré et plus coûteux, dépréciation du dinar oblige... ), et des dépenses de plus en plus importantes, l'Etat est encore en perte de repères et de vocation. Seuls la rationalisation des dépenses publiques, le travail et la transparence peuvent sauver l'Etat du cercle vicieux des déficits et du surendettement. Entretemps, l'Etat ne peut plus tout assurer, et cela on n'a pas encore voulue l'admettre..