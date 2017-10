Tunisie: ESZ et USBG, même destin !

Bourguiba et Hidoussi cherchent le déclic !

Pour ce volet, Bourguiba a programmé deux matches amicaux. Le premier s'est déroulé contre le COM et s'est achevé sur le score de 0-2, le second aura lieu, samedi, contre le SG à Zarzis.

Hidoussi a prévu trois rencontres amicales. Une première a été disputée et perdue contre l'Espoir de Jerba-Midoun par trois buts à zéro. Une autre a eu lieu à Ben Guerdane, mercredi, face à l'Etoile de Fériana et remportée ( 2-1). Une dernière se disputera dimanche prochain à Gabès contre l'ASG.

Il faut donc tourner la page et redémarrer. Les supporters, à Zarzis et à Ben Guerdane, devraient se montrer cléments avec leurs équipes respectives. Le parcours est encore long et une chose est certaine : chacun des deux entraîneurs est en train de métamorphoser l'équipe qu'il a trouvée en place pour en faire une autre new-look qui serait capable de grimper au classement.