Tunisie: Les Clubistes à l'épreuve

D'après les intervenants au séminaire, il y a une évolution importante de l'arsenal et des outils… Plus »

L'Etoile Sportive du Sahel pourrait tirer profit de la situation. Les Etoilés, qui retrouvent leur salle olympique après un détour à la salle, Laouinet seront les favoris face à un Sporting de Moknine en proie au doute et à la recherche d'une première victoire. Parlons des matches-chocs à présent. L'ASHammamet devrait savoir profiter de l'avantage du terrain pour battre Béni Khiar et remporter sa première victoire de la saison. Idem pour l'AS Téboulba qui reçoit son voisin, le CS Hiboun, qui a eu le mérite de battre l'AS Hammamet. Quant au CHB Jammel, il part favori face à Menzel Témime.

Le second choc de la journée aura lieu à la salle Mohamed Zouaoui de l'Espérance Sportive de Tunis. Il mettra aux prises les «Sang et Or» à El Makarem de Mahdia. Ce match ne sera pas facile à gérer pour les Espérantistes. Ces derniers doivent se rappeler que les Mahdois ont réussi à tenir en échec le Club Africain samedi dernier et qu'ils peuvent être les trouble-fêtes de la journée.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.