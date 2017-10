Tunisie: Personne n'y échappe !

D'après les intervenants au séminaire, il y a une évolution importante de l'arsenal et des outils… Plus »

L'entraîneur de l'AS Soliman, Chaker Meftah, et le dirigeant de l'EGS Gafsa, Islem Belkadhi, seront interdits de banc pour deux matches en plus d'une amende de 1500 Dt. Le joueur de l'AS Soliman Hamza Letifi devra comparaître devant la commission de discipline à cause d'un jet de bouteille sur un agent de l'ordre. Des amendes de 500 dinars ont été infligées à l'US Tataouine, l'Olympique de Béja, l'AS Kasserine et l'Olympique de Sidi Bouzid.

La Ligue nationale de football a communiqué ses décisions à la suite des événements survenus lors de la deuxième journée de Ligue 2. Les présidents de l'AS Soliman et de l'EGS Gafsa, Walid Jalled et Ridha Mhamedi seront traduits devant la commission de discipline de la Fédération Tunisienne de Football.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.