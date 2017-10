Madagascar: Jessy Rakotomalala - « La décoration doit émerveiller le public »

Nombreux sont les jeunes à concilier au quotidien, passion, créativité et travail qu'ils ont le don de maîtriser. Faisant de ce tout un art à part entière, Jessy Rakotomalala en fait partie.

De nature timide mais illustrant une persévérance et une ingéniosité remarquable, la jeune Jessy Rakotomalala entreprend son petit bonhomme de chemin dans le milieu de l'événementiel, depuis le début de cette année. Si son nom vous est encore inconnu, il ne tardera pas à faire échos aux oreilles des férus de design de la Grande île. Dans la fleur de l'âge, la jeune femme est déjà à la tête d'une entreprise d'événementiels et de design du nom de « Alinea Group ». Une aventure qu'elle a officiellement entamée au tout début de l'année, portée par une envie de valoriser le métier de décoratrice dans son pays natal.

Forte d'un cursus de formation internationale en architecture et en design qu'elle a entrepris dans la prestigieuse université de Nottingham, en Malaisie en 2015 et en Angleterre en 2016, Jessy Rakotomalala voue un attachement particulier à la décoration et l'art-déco en général. « C'est un domaine qui reste encore très peu exploité dans la Grande île, mais qui ne cesse de s'épanouir de plus en plus. Ainsi, au sein du Alinea Group, on met un point d'honneur à valoriser les aspects de notre culture dans chacune de nos créations pour mieux surprendre et fédérer le grand public », souligne-t-elle.

Les créations de Jessy Rakotomalala et de son équipe au sein de « Alinea Group » sont à son image, chaleureuses et illustrant avec brio le « Gasigasy ». Une particularité qui lui a valu d'être la partenaire officielle de Gasy Events dans le cadre de l'organisation de l'événement

« Tsiahy ho an'i Rakoto Frah » au Carlton Anosy, ce 1er octobre. Liva Ramanandratosoa de Gasy Events d'affirmer

« J'affectionne le dynamisme et le talent dont elle fait preuve du haut de sa jeunesse. Ça m'inspire confiance et c'est pour moi un plaisir de collaborer avec elle ». Une grande première pour « Alinea Group » qui y sublimera la scène de son imaginaire et de sa vision en hommage à cet illustre artiste qu'est Rakoto Frah.