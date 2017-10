Sénégal: Visite du ministre Yaya Abdoul Kane à l'agence - Les responsables de l'Adl réclament plus de moyens

Le lac rose se meurt lentement, et le tourisme de la région de Rufisque avec. Insécurité,… Plus »

Dans sa présentation, le directeur des systèmes d'information et de l'observatoire, Aliou Kandji, est également revenu sur l'importance du projet d'appui à la gouvernance des territoires. A travers ce programme, plusieurs communes et conseils départementaux ont été équipés en matériel informatique. Cette rencontre a aussi permis d'entretenir le ministre sur l'étude concernant la répartition et l'utilisation des ressources financières transférées par l'Etat aux collectivités territoriales, notamment le Fonds de dotation de la décentralisation et le Fonds d'équipement des collectivités locales.

Cette rencontre de prise de contact a également permis aux responsables de l'Adl de présenter certains projets comme l'Observatoire national des territoires (Ont). Cet outil a été mis en place pour permettre aux différents acteurs locaux décideurs d'avoir « les bonnes informations pour une prise de décision éclairée », a renseigné M. Camara. Autre programme présenté au ministre, les projets bourses territoriales pour un Sénégal émergent qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi chez les jeunes, les femmes et personnes vivant avec un handicap.

Selon un communiqué parvenu à la rédaction, lors de cette visite, Malal Camara, directeur général de l'Agence de développement locale (Adl), a demandé un appui financier plus conséquent pour mieux soutenir les collectivités territoriales et permettre à l'institution de bien mener sa mission. Laquelle consiste à promouvoir la coordination des actions de développement local.

Dans le cadre de ses prises de contact, le ministre Yaya Abdoul Kane en charge de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, a visité l'Agence de développement local (Adl). Les responsables de cette agence veulent plus de moyens afin de pouvoir appuyer convenablement les collectivités locales.

