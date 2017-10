Congo-Kinshasa: Immigration - L'espace Schengen suspend l'émission de visas sur les passeports semi-biométriques congolais

Dans ce communiqué, la DUE, qui insiste sur le fait que cette décision n'est en rien de son fait et résulte exclusivement de la nouvelle réglementation congolaise, a également exprimé ses regrets et ceux des ambassades des pays membres de l'espace Schengen présents en RDC face aux inconvénients qui pourraient découler de cette mesure pour les demandeurs de visa congolais.

Pour la DUE, les passeports semi-biométriques congolais ont toujours été acceptés en espace Schengen, tout comme les passeports biométriques depuis la fin 2015. « Il n'y a jamais eu de remise en cause, pour quelque raison que ce soit, de la validité d'un passeport congolais, sauf naturellement, quand il était établi qu'il était frauduleux ou contrefait », a souligné cette structure, qui a noté que dans l'espace Schengen même circulent légalement des passeports électroniques (appelés semi-biométriques en RDC) et biométriques. Il serait difficilement compréhensible, a soutenu la DUE, de limiter, pour les citoyens d'un état étranger, l'accès en espace Schengen de détenteurs de passeports qui sont acceptés pour des citoyens européens.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.