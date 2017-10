Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2017-2018 - Juste Désiré Mondélé offre du matériel pédagogique aux établissements de Ouenzé

Dans le but de contribuer à la réussite de la rentrée scolaire du lundi 2 octobre, le député de la première circonscription électorale de Ouenzé, Juste Désiré Mondélé, a remis le 29 septembre, du matériel didactique et pédagogique à quelques établissements publics et privés.

L'opération qui a débuté au lycée technique industriel et commercial 5 février s'est poursuivie au complexe scolaire Saint-Expédit, aux CEG Pierre-Ntsiété et Maurice-Lheyet-Gaboka. En effet, partout où le député et sa délégation sont passés, ils ont été accueillis par des équipes de maîtrise de ces établissements qui semblent déjà s'afficher prêts pour recevoir les élèves dès le 2 octobre.

Réceptionnant chacun le don dans l'enceinte de son établissement, les responsables de ces écoles ont salué positivement le geste de charité et de bon sens du secrétaire général du Club 2002-PUR et l'ont rassuré de ce que le matériel reçu sera utilisé à bon escient. « Le député n'est pas à son premier geste au sein de note établissement. Dans un passé récent, il a financé les travaux d'encadrement pédagogique des candidats au BEPC, session de juin 2017. Grâce à sa contribution, nous avons eu des résultats probants : 49% », a témoigné le directeur du CEG Maurice- Lheyet-Gaboka, Frédéric Gampo, précisant qu'ils étaient désormais prêts à 100% pour le 2 octobre.

Selon lui, le député de Ouenzé I vient, à travers son geste, de répondre à l'appel lancé récemment par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso. Ce dernier demandait la contribution des parents et élus locaux au fonctionnement de l'école en cette période de récession économique.

Justifiant son choix, Juste Désiré Mondélé a rappelé que sa collaboration avec ces établissements ne datait pas d'aujourd'hui. Ces écoles, en majorité publiques, ont été sélectionnées, d'après lui, par rapport au nombre élevé d'apprenants et aux bons résultats obtenus au cours de l'année scolaire 2016-2017. « Nous avons voulu continuer ce que nous avons amorcé ensemble avec ces écoles. Naturellement, nous sommes disponibles pour assister d'autres établissements. Nous avons souhaité participer à la réussite de cette rentrée scolaire, qui se tient quand-même dans un contexte économique assez difficile. Donc il revient aux parents, que nous sommes, d'apporter tant soit peu notre contribution pour la réussite de ce grand rendez-vous », a-t-il conclu.