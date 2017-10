Congo-Brazzaville: Education - Le ministre de l'Enseignement technique s'inspire du modèle de l'Ecole de génie travaux

Le ministre de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Nicéphore Fylla de Saint-Eudes, vient d'effectuer une visite pédagogique à l'Ecole nationale à vocation régionale génie travaux (ENVR GT), le 28 septembre, sur invitation de son homologue de la défense nationale, Charles Richard Mondjo.

Cette visite qui s'inscrivait dans la dynamisation des liens de partenariat qui existe entre le ministère de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi et l'Ecole nationale à vocation régionale génie travaux (ENVR GT), a eu pour objectif de s'imprégner de l'expérience de l'EGT. Cette école militaire des Forces armées congolaises participe à l'enrichissement de l'offre de formations techniques à destination de l'armée et de la population civile.

Le ministre de l'Enseignement technique, accompagné de son collègue de la défense et du directeur de cabinet du ministre des travaux publics et de l'entretien routier, Frédéric Manienze, ont visité les principaux centres d'intérêt de l'EGT (salles spécialisées, dortoir, réfectoire, zone technique).

Au terme de la visite, Antoine Nicéphore Fylla de Saint-Eudes s'est dit satisfait des installations visitées. Il s'est réjoui de la qualité des enseignements dispensés. « Le but de ma visite est simple. En tant que ministre de l'Enseignement technique et professionnel, l'école d'excellence où j'étais, gérée par la force publique, intéresse le ministre que je suis. Etant donné que les formations sont de qualité, nous devons ouvrir dans les jours à venir l'Institut de formation technologique d'Oyo. Le modèle de Génie Travaux implanté ici à l'ENVR GT à l'académie militaire Marien-Ngouabi est un modèle susceptible d'être dupliqué », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la notoriété de l'école veut que le ministre vienne regarder pour s'assurer à terme des équivalences entre les diplômes délivrés par l'EGT et le ministère de l'Enseignement technique, « parce que les militaires devraient un jour à l'autre retrouver la vie civile. Je voudrais aussi dire qu'en tant que partenaire de l'EGT, nous envoyons en ce qui concerne la formation qualifiante via la direction de la formation qualifiante et de l'emploi nos jeunes ici à l'EGT ».

Après l'académie militaire Marien-Ngouabi, Charles Richard Mondjo et sa délégation ont assisté à deux réalisations à Lifoula, notamment l'installation d'une passerelle d'infanterie et une manœuvre de force par les stagiaires, suivie de la signature du livre d'or.

L'Ecole nationale à vocation régionale génie travaux (ENVR GT), rappelons-le, est une école militaire des FAC. Elle est installée sur le site de l'académie militaire Marien-Ngouabi de Makabandilou. Cet établissement de formation technique est un projet de la coopération franco-congolaise né en 2006 de la volonté politique des plus hautes autorités françaises et congolaises à savoir les présidents Jacques Chirac et Denis Sassou N'Guesso.

Elle forme par année près de 300 stagiaires civils et militaires originaires d'environ 16 pays africains dans de différentes filières, entre autres, «bâtiment infrastructure opérationnelle»; «terrassement travaux publics». Les qualifications délivrées permettent à chaque stagiaire, militaire comme civil, de construire et valoriser, avantageusement, son parcours professionnel individuel et à leurs employeurs de s'appuyer ainsi sur une main d'œuvre aux compétences accrues. Ces stagiaires sont destinés à travailler, non seulement pour les forces armées africaines, mais aussi pour les entreprises privées.