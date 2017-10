Sénégal: Sécurité et santé au travail - Dakar accueille un forum de sensibilisation sur les risques professionnels

Le premier Forum international sur la maîtrise globale des risques se tient la semaine prochaine à Dakar. Plusieurs thématiques seront abordées dont celles liées à la sécurité et à la santé au travail. Le forum sera une occasion pour sensibiliser les travailleurs sur les risques professionnels.

Le Sénégal vient de valider la politique nationale de sécurité et de santé au travail. L'information a été donnée par le directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, Karim Cissé. Selon lui, cette politique est un dispositif important dans la prévention et la gestion des risques professionnels. « Elle est importante parce qu'elle est adossée à un plan d'actions 2017-2021 qui définit un certain nombre de priorités dont la rénovation et le renforcement du cadre juridique institutionnel de la prévention et de la sécurité et santé au travail », a expliqué M. Cissé. Il a ajouté que l'harmonisation des outils de collecte des données et des statistiques d'accidents au travail fait aussi partie de cette nouvelle politique nationale de sécurité au travail.

Le directeur général du travail et de la sécurité sociale s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée en prélude au premier Forum international pour la maîtrise globale des risques en Afrique de l'Ouest. Les travaux démarrent en début de semaine prochaine à Dakar. L'un des objectifs est de favoriser la promotion et l'harmonisation des politiques de sécurité et santé au travail et une maîtrise globale des risques. Il est prévu des échanges institutionnels et professionnels, ainsi que la promotion de solutions techniques et immatérielles pour la prévention et la maîtrise des risques.

Pour Karim Cissé, le Forum va positionner le Sénégal en termes de leadership pour les stratégies de risques professionnels. Il a informé que cette rencontre a un contenu scientifique relevé et un enjeu économique intéressant, puisque qu'une bonne maîtrise globale des risques permet aux autorités sénégalaises de renforcer la productivité et d'améliorer la qualité au travail. « Nous allons saisir l'opportunité du forum pour sensibiliser les travailleurs sur les risques professionnels », a indiqué Marie Diallo du comité d'organisation.