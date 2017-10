Maroc/Algérie: Ligue des Champions / Zoheir Laâroubi - « Rien n'est encore joué pour la qualification »

En déplacement au stade du 5 juillet, le Wydad Casablanca a réussi à tenir en échec à l'USM Alger (0-0) vendredi en demi-finale aller de la Ligue des champions.

En manque d'inspiration et de concentration, les Rouge et Noir d'Alger n'ont pas pu exploiter le peu d'occasions qui s'étaient présentées à eux. En 2e période, le jeu s'est animé quelque peu du côté des Usmistes, à la recherche du but libérateur, mais les joueurs du Wydad fermeront toutes les issues et parviendront à annihiler toutes leurs tentatives.

« C'est une bonne chose pour nous d'avoir évité la défaite à Alger, mais rien n'est encore joué pour la qualification, car ce (0-0) représente un score-piège. Si l'USMA arrive à marquer au match retour, ça risque d'être très compliqué pour nous, d'où la nécessité de rester sérieux et d'accorder aux 90 minutes restantes toute l'attention qu'elles méritent. Me concernant, cette demi-finale aller a été relativement tranquille, car mes coéquipiers ont fait un tel boulot que je n'ai pas eu à faire grand-chose. Je ne suis d'ailleurs intervenu que très rarement. Le mauvais état du terrain a empêché les joueurs adverses de poser le ballon à terre et ils se sont donc rabattus sur les longs centres et les tirs de loin pour essayer de faire la différence. Cette situation m'a considérablement facilité la tâche, car leurs balles aériennes étaient faciles à intercepter. J'espère que nous ferons un aussi bon match à la maison et que la qualification sera au bout, » a confié Zoheir Laâroubi le gardien du WAC.

Malgré une pelouse indigne de la pratique du Football d'un tel niveau, le représentant marocain a tenu en échec le club de la capitale Algérienne à l'occasion de ce derby aller de la demi-finale de la Ligue des Champions très ennuyeux de par le manque d'occasions de but.