Sénégal: Serigne Mbaye Sy Mansour, la synthèse de Serigne Babacar Sy (Rta) et d'El Hadji Mansour Sy Malick (Rta)

Le vendredi 22 septembre 2017 - coïncidant avec le 1er jour du mois de Mouharame (Tamkharite) de l'an 1439 de l'Hégire - Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine (RTA), le 6ème Khalife Général des Tidianes, est rappelé à DIEU (SWT), un peu avant l'aube, à Tivaouane, après une mission de plus de 60 ans au service de l'Islam, de la Tijaniya et de la famille de Seydil Hadji Malick SY (RTA), son noble aïeul.

Le dimanche 24 septembre 2017, soit trois jours plus tard, Serigne Mbaye SY Mansour - que DIEU (SWT) lui accorde une longue vie et une meilleure santé ! - lui succéda à la tête du « Khilafat » en devenant le 7ème Khalife Général des Tidianes.

AL HAMDOU LILAHI RABIL ALAMINE ! TABARAKA LAHOU ! TABARAKA LAHOU !

L'espoir est permis ! Serigne Mbaye SY Mansour - que DIEU le protège ! - a toutes les qualités pour mener à bien la mission qui vient de lui être confiée.

Ses meilleurs atouts découlent de ce qui suit :

1. Serigne Mbaye SY Mansour est le fils aîné d'El hadji Mansour SY Malick (RTA), le 2ème Khalife Général des Tidianes, considéré comme « l'autre El Hadji Malick », car il fut l'inséparable compagnon de son père dans la vie comme dans la mort ;

2. Serigne Mbaye SY Mansour est également le premier Homonyme, dans la famille SY, de Serigne Babacar SY Cheikhal Khalifa (RTA), le 1er Khalife Général des Tidianes. C'est Cheikhal Khalifa lui-même qui l'a baptisé en lui donnant son nom, alors qu'il venait de boucler la dixième année de son « Khilafat » ;

3. Serigne Mbaye SY Mansour avait succédé à Mawlana Serigne Abdoul Aziz SY Dabbakh (RTA) dans la direction de la zawiya de son grand-père Seydil Hadji Malick SY (RTA) : c'est lui qui présidait le Bourde et le Gamou (dans la grande Mosquée de Tivaouane) ; c'est lui qui dirigeait également les prières de la Korité et de la Tabaski à Khal-Khous (à l'entrée du cimetière) comme le faisaient ses illustres devanciers Mawlana Dabbakh, Serigne Babacar SY et Seydil Hadji Malick SY (RTA).

Il présidait également la commémoration du Mawlid à la zawiya de Dakar.

Si Mawlana Dabbakh Malick (RTA) avait comme « compagnon de route » le regretté, l'inimitable El Hadji Ibrahima SAKHO (RTA), Serigne Mbaye SY Mansour, de son côté, bénéficie du compagnonnage d'El Hadji Tamsir SAKHO, affectueusement appelé « Baye Tam », le dernier des Mohicans, qui est le frère, le disciple et le continuateur du célèbre maître conférencier de Rufisque ;

4. Serigne Mbaye SY Mansour était âgé de 25 ans au moment du rappel à DIEU de son illustre Homonyme Serigne Babacar SY (RTA) et de son noble père El Hadji Mansour SY Malick (RTA), dans la même semaine, à cinq jours d'intervalle. Sa formation a alors été parachevée par Serigne Moustapha SY Jamil (RTA), le fils aîné de Serigne Babacar SY (RTA).

Seydil Jamil comme le surnommait affectueusement Mawlana Serigne Abdoul Aziz SY DAbbakh (RTA), avait reçu auparavant sa formation et son éducation de Serigne Mansour SY Malick (RTA), le père de Serigne Mbaye SY Mansour ; c'est lui qui l'avait installé à Dakar, précisément à Fass où se trouve son mausolée.

Pour toutes ces raisons, nous sommes en droit d'espérer que Serigne Mbaye SY Mansour - que DIEU le préserve ! - qui a été désigné à l'unanimité par la famille de Seydil Hadji Malick SY (RTA) comme le nouveau Khalife Général des Tidianes, est capable de parachever l'unification de la famille de son noble aïeul.

Prions alors ! Prions pour qu'ALLAH (SWT) l'assiste et lui accorde une longue vie et une meilleure santé afin qu'il puisse mener à bien sa nouvelle mission !

En définitive, Serigne Mbaye SY Mansour - que DIEU le garde ! - est non seulement la synthèse de Serigne Babacar SY (RTA) et d'El Hadji Mansour SY Malick (RTA), mais il est aussi l'héritier spirituel de Mawlana Serigne Abdoul Aziz SY Dabbakh (RTA) et le continuateur de Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine (RTA) dont il a bénéficié de l'expérience et de l'expertise.

Il est soutenu dans l'exercice de sa nouvelle charge par Pape Malick SY, le fils cadet de Serigne Babacar SY (RTA) et par Serigne Maodo SY, le fils aîné de Mawlana Serigne Abdoul Aziz SY Dabbakh (RTA).

