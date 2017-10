Tunisie: Mouiller le maillot !

Remettant au goût du jour une devise quelque peu écornée.

Si, face au MCA, le portier algérien retarda un tant soit peu l'échéance, le réalisme clubiste allait s'avérer payant. Offensifs avec un Zemzmi en jambes et un Saber Khelifa décisif, les Clubistes parvinrent à faire trembler les filets en temps voulu.

On dit souvent qu'il y a un début à tout en football.

Ou, plutôt, une fin à toutes les maudites séries.

Et au CA de se remettre en question et de se prendre en main pour finalement décrocher un important succès. Une patience payante même si ce fut poussif. Après une traversée du désert qui a pesé et duré, le CA a donc remis la marche avant de manière productive en assurant l'essentiel, le passage au dernier carré de la Coupe de la CAF. Ce fut certes laborieux mais constructif sachant que l'équipe n'a quasiment jamais été mise à mal à domicile.

Reste maintenant aux Clubistes de monter en régime et de ramener un résultat positif d'Afrique du Sud. Il ne s'agit pas de favoriser une domination sans partage mais de ramener un point, voire trois si la réussite est au bout de l'effort. Éviter les surprises, hormis peut-être quelques frayeurs en fin de partie.

Le CA doit forcément garder la main durant un match ou les locaux pèseront de tout leur poids. En clair, pour les Clubistes, réaliser une belle prestation avant de craquer vers la fin ne sert à rien.

Mieux vaut ériger deux rideaux défensifs et se montrer attentiste que d'être pris en défaut en raison de son imprudence.

Il est clair que Supersport United va démarrer pied au plancher, au quart de tour ! Il faudra donc résister et saper les manœuvres sud-africaines avant d'envisager de lancer quelques banderilles offensives.

Le CA revient de loin !

Le Club Africain revient de loin. Quelques semaines auparavant, il était au plus mal. Trois défaites de rang en championnat, l'avenir du Lombard Marco Simone de plus en plus incertain et une cassure de plus en plus marquée entre l'exécutif et les supporters. Actuellement, tout n'est peut-être pas réglé, mais le CA va mieux, nettement mieux. Ultra-réalistes face au MCA, dans les premières minutes où ils ont ouvert la marque avant de porter l'estocade vers la fin, les Clubistes ont semble-t-il appris de leurs erreurs.

Se mettre rapidement à l'abri malgré quelques cadeaux laissés ça et là. Gérer le temps, le stress et composer avec l'adrénaline qui monte. Tout est aussi question de métier et d'audace en football.

Il faut certes oser mais il ne s'agit pas de s'emballer et de s'emmêler les pinceaux par la suite. Avec un Nicolas Apoko qui régale, un Khelifa retrouvé et un Zemzmi pétri de qualités, le CA a des atouts à faire valoir. Bien sûr, on s'attend à ce que Darragi redevienne le détonateur de la plupart des offensives.

Mais en attendant un meilleur rendement du stratège clubiste, Chenihi, autrefois décisif à souhait, pourrait lui aussi constituer la carte gagnante du CA. Un rapide retour en arrière nous enseigne que quelques jours après avoir été battu par le MCA à l'aller, les Clubistes ont par la suite rendu une bien meilleure copie au retour.

C'est dire que chaque match a sa vérité et que jouer en déplacement ne vous autorise pas des risques que vous prendrez au retour. Et au-delà des intentions de Supersport, le CA doit aussi faire le plein de confiance.

Les fans voudraient certes que les hommes de Simone y rajoutent une petite touche spectaculaire en prime.

Sauf que si cela ne devrait pas déplaire aux puristes, l'essentiel est ailleurs. La victoire ou le nul. Deux résultats qui devraient permettre au CA d'envisager le retour avec sérénité.

Il fera chaud au Lucas «Masterpieces» Moripe Stadium de Pretoria. Et pourtant, les Clubistes devront garder leur sang-froid 90 minutes durant s'il veulent échapper au guêpier adverse.