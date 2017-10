Tunisie: L'ES Radès contre tous !

Chennoufi à Radès

Le premier favori, c'est Radès qui sera emmenée par Adel Tlatli, vainqueur du doublé la saison dernière. Les cadres de l'équipe sont restés, à l'image de H'didane, El Mabrouk, Rezig, Abada, Abassi, en compagnie des jeunes Bouallègue, Elahi. Côté renforts, l'arrivée de Chennoufi est un apport précieux pour l'ESR, sans oublier Mattews, le pivot costaud. C'est une équipe où les solutions ne manquent pas du tout, et qui prépare sérieusement le championnat d'Afrique des clubs à Radès en décembre.

Pour l'ESS, le premier concurrent, Maher Khanfir aura la chance d'entraîner son club de toujours, lui qui a réussi en Irak. Les Etoilés ont perdu les services d'un joueur important, Ben Romdhane, parti au Liban, et probablement Braâ. Mouhli, Selimène, Sayeh, Kenioua restent, alors que Amine Maghrebi, l'ex-joueur de l'ESR, débarque aux côtés d'un Ukrainien dont on loue les qualités.

L'USM, qui a perdu sur le fil la finale de la coupe, sera une équipe à suivre. La durée, la motivation, l'envie et la qualité de l'effectif disponible font de l'USM une équipe favorite pour jouer les premiers rôles. Hosni Saïed, Jaouadi, Trimech et les Monastiriens restent des éléments qui ont besoin d'être bien dirigés pour qu'ils passent au palier tant attendu. Pour le CA, on dira que les temps ont changé: Chennoufi et Bechir H'didane ont quitté eux aussi. Seuls Dhifallah, Chouya et Ezzahi, enfants du club, sont restés. L'arrivée de l'ailier américain Dixon suffira-t-elle pour permettre au CA de rivaliser avec l'ESR, l'ESS et l'USM?

Ce sera dur, très dur, les autres clubs vont suivre petit à petit le rythme ennuyeux de la première phase, sans plus. La différence de classe est énorme dans ce championnat.

Le programme

Groupe A

Radès

15h30 : ESR-ESG

Gorjani

18h00 : CA-USA

Groupe B

Hammamet

18h00 : ASH-ESZ

Nabeul

16h00 : SN-JSM

Monastir

16h00 : USM-ESS