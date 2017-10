Afrique: Coupe de la CAF - TP Mazembe sans Coulibaly, Miché, Mputu et Kanda

Mais pour cette rencontre, le technicien congolais ne pourra pas compter sur certains de ses joueurs clés. En effet, selon mediacongo.net, le TP Mazembe devra faire sans son défenseur axial Salif Coulibaly, son milieu de terrain Mika Miche, ses deux latéraux Deo Kanda A Mukok et Given Singuluma ainsi que son attaquant vedette Mputu Trésor. Au moins 4 de ses cadres ne seront pas de la partie pour ce match très décisif. Pamphile Mihayo ne se contentera que de son effectif de 21 joueurs. Le même qu'il possédait contre Al Hilal la semaine dernière. Ce, pour tenter de devancer les Marocains dans la course à la finale.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.