Algérie/Maroc: Ligue des Champions - Paul Put optimiste malgré le nul face au Wydad

De toutes les façons, il reste une deuxième manche à disputer dans vingt jours et l'USMA devra se montrer plus costaud à Casablanca si elle veut disputer sa deuxième finale de la Ligue des Champions de son histoire et pourquoi pas la remporter.

« Je suis déçu par le résultat, mais je ne reproche rien à mes joueurs car ils ont vraiment tout donné, particulièrement en deuxième mi-temps. En tout cas, si j'ai un reproche à faire, ce serait à l'arbitre, car il nous a privés d'au moins un penalty. Ce qui est dommage, car cela aurait pu changer complètement la donne. Cela dit, malgré ce (0-0) à domicile, rien n'est encore perdu. Il reste un match retour, pendant lequel nous ferons le maximum pour inverser la tendance, a confié Paul Put l'entraîneur l'USMA. Nous disposons de vingt jours pour le préparer et personnellement, je reste optimiste, car mis à part lors du précédent match contre le Ferroviario, mon équipe a toujours réussi à marquer, même à l'extérieur. Donc, si on parvient à trouver le chemin des filets au moins une fois à Casablanca, l'espoir d'une qualification sera permis. »

