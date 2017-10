Sénégal: Soins humanitaires gratuits - Mercy Ship séjournera dans le pays à partir d'aout 2019

Le lac rose se meurt lentement, et le tourisme de la région de Rufisque avec. Insécurité,… Plus »

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, annonce d'ores et déjà la mise en place d'un comité technique et d'un comité de pilotage du dit navire. A signaler que tous les frais d'opération et de prise en charge des malades sont gratuits. Mercy Ship a déjà séjourné à Dakar en 1994. Le navire, qui a 5 étages et 5 salles d'hospitalisation, effectue des soins humanitaires dans les pays d'Afrique.

Selon le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, qui a signé l'accord de partenariat avec le directeur du navire, Donaven Palmer, la venue du bateau au Sénégal répond à un vœu du chef de l'Etat, de fournir des soins aux personnes démunies du pays surtout celles vivant en monde rural. Différentes maladies sont soignées par le personnel médical de ce bateau. Les tumeurs faciales, le goitre, et les fistules sont entre autres maladies prises en charge. Le retard de la venue du bateau à Dakar est dû à sa présence actuellement à Douala au Cameroun, et à son prochain passage en Guinée Conakry.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.