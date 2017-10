Tunisie: Quel impact sur le paysage médiatique?

D'après les intervenants au séminaire, il y a une évolution importante de l'arsenal et des outils… Plus »

La mission du conseil s'annonce, semble-t-il, difficile. Membre du comité constitutif du Conseil, Mme Habiba Mejri est revenue sur ses principales prérogatives, en l'occurrence le monitoring, la formation et la médiation entre médias et public. En termes d'autorégulation et de charte déontologique, certains médias (TAP, TV nationale, Mosaïque FM) et structures professionnelles (Snjt, Haica... ) ont été cités en exemple. Du reste, que valent ces manuels, soi-disant de bonnes pratiques, s'ils demeurent encore figés et lettre morte ? De même, que signifie un Conseil de presse s'il n'y a pas un terrain d'exercice favorable ?

Mais que vaut une telle démarche, sans une volonté politique claire et constructive ? « Il y a une certaine tendance à mettre le secteur au pas, faisant fi du décret 116 organisant la Haica », déplore-t-il, sans être pessimiste. Et là, M. Marrouki a repris la parole pour faire valoir l'apport de la Haica, avec laquelle le comité travaille en étroite collaboration.

S'ajoutent à ce mécanisme financier d'autres d'ordre législatif et organisationnel. « Le nouveau projet de loi 115 sur la presse écrite est en cours de finalisation », tient à souligner M. Marrouki. Mais, résume-t-il, ce Conseil aura un rôle plutôt dissuasif que coercitif. D'autant plus qu'il devrait agir, en toute indépendance, répond Hafedh Ghribi, du quotidien « Assabah », présent au nom de la Fédération des directeurs de journaux. M. Hichem Snoussi, de la Haica, a insisté sur le gage de la gouvernance.

