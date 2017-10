Sénégal: Association de malfaiteurs, vol - Bathie Gueye, Dame Diop et Omar Ndiaye, condamnes à un an de prison ferme

Association de malfaiteurs et vol, ce sont les délits auxquels Bathie Gueye, Dame Diop et Omar Ndiaye, ont eu à répondre hier, devant la barre du tribunal de Grande Instance de Dakar. Face au juge, les prévenus ont nié les faits. Jugés, ils sont condamnés à deux ans de prison, dont un an ferme.

Les faits ont eu lieu, au courant de ce mois-ci. D'après la version des prévenus, Bathie Guèye, Dame Diop et Omar Ndiaye étaient à bord d'un scooter, revenant d'un match de football, vers les coups de 21h. À hauteur de la Vdn, Bathie Gueye qui conduisait, s'est garé pour soulager sa vessie. C'est là qu'une dame, qui marchait sur le trottoir, s'est mise à crier au voleur dès qu'elle l'a aperçu, affirmant que ce dernier a tenté de lui arracher son sac. Par la suite, les prévenus prennent la poudre d'escampette. Malheureusement, B.G est appréhendé par la foule et conduit dare-dare à la police. Face aux enquêteurs, il dénonce ses deux amis, qui ont été cueillis le lendemain chez eux.

Devant la barre comme lors de l'enquête préliminaire, les 3 amis ont catégoriquement nié les faits qui leur sont reprochés. Soutenant qu'ils n'ont jamais tenté de prendre le sac de la dame. « On partait chez un marabout, solliciter des prières pour Omar Ndiaye qui aspire à devenir footballeur professionnel. Et c'est lorsque je me suis garé aux abords de la Vdn pour uriner, que la dame s'est mise à crier, croyant qu'on voulait l'agresser», témoigne Bathie Gueye. Lors des débats d'audience, les avocats de la défense ont tout d'abord tenu à écarter le délit d'association de malfaiteurs.

« De manière sûre et certaine, vous n'avez pas affaire à des agresseurs, ni à des bandits de grand chemin. Ces jeunes travaillent à la sueur de leurs fronts pour gagner leur vie. Ils n'ont jamais mûri un projet de vol, c'est seulement la dame qui a crié, lorsqu'ils ont stationné leur scooter, croyant qu'ils étaient des agresseurs», défend l'un des conseils des prévenus. Mais pour le Procureur, les faits mentionnés dans le procès-verbal sont constants. Il a requis deux ans de prison, dont un an ferme contre les prévenus. Une peine qui a été suivie par le juge contre B.G, D.D et O.N, reconnus coupables des délits d'association de malfaiteurs et vol, commis la nuit.