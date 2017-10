Tunisie: Avions-nous besoin d'eux ?

Dans une de ses déclarations, le sélectionneur de l'équipe de Tunisie de football a laissé entendre que le cas des joueurs, qui ont jusque-là refusé (en dépit des multiples sollicitations qui leur ont été faites depuis bien des années déjà) de faire partie de l'effectif de l'équipe nationale, sera «examiné» après le Mondial.

Ces joueurs sont, bien entendu, libres de leur choix, mais le fait de refuser de porter la casaque nationale demeure non pas un choix de raison, mais bien un choix du cœur. Si le joueur ne ressent aucune de ses fibres vibrer pour le drapeau de son pays d'origine, cela n'a aucun sens de le convoquer à plusieurs reprises pour essuyer des gifles à répétition. En effet, ces éléments espéraient être appelés par leur pays d'adoption. Nous comprenons cette ambition et nous avons suivi avec beaucoup d'émotion les pas de bien d'entre eux. Comme nous ressentons les difficultés et les dépassements des dirigeants et de l'encadrement technique qui ont figé pour des futilités un bon nombre d'entre eux. En dépit des accords entre les différentes confédérations, certaines équipes exigent avant recrutement un engagement de ne pas répondre aux sollicitations des équipes nationales de leurs joueurs.

Si nous prenons en compte ce qu'ont rapporté à ce sujet nos confrères français, à propos du devenir de la carrière de Ben Arfa, nous comprenons ce cheminement professionnel qui risque à chaque instant de s'arrêter. Nous avons regretté, en son temps, le choix du jeune Taider qui a été séduit par l'enveloppe qu'on lui a offerte pour confirmer sa renonciation à l'équipe de Tunisie, mais que des joueurs de seconde zone à qui on offre l'opportunité de faire figurer dans leur palmarès une participation à une Coupe du Monde, refusent et trouvent des excuses ridicules pour s'en tirer, cela est un comble. Une participation à une Coupe du monde n'arrive parfois qu'une seule fois dans la carrière d'un footballeur. C'est un rêve auquel aspirent tous les joueurs animés du minimum de bon sens, et refuser tient d'un manque de respect que l'on doit éviter à tout prix.

De toutes les façons, nous avons, de jour en jour, la confirmation que ces choix et motivations qui poussent les sélectionneurs étrangers ne sont jamais dénués d'un certain parti pris qui choque. Le cas de Benzema en est une illustration parfaite. Passons.

Ce qui nous intéresse, c'est bien cette volonté de venir pour servir et se rendre utile. Ceux qui sont là le font en toute spontanéité. La joie qu'ils expriment en marquant un but ou en réussissant une action est naturelle et en rien surfaite. Ils bravent les bouderies dont ils sont l'objet à leur retour (moins il est vrai ces derniers temps avec la synchronisation des calendriers des compétitions dans le monde), le risque de blessures qui menace leur avenir, pour venir de l'autre coin de la terre à l'effet de prêter main-forte à la formation de l'équipe de leur pays d'origine. Cette volonté et cette disponibilité sont dignes de respect.

Ils ne sont pas les seuls, et même si la comparaison n'est pas parfaite, car il y a une entente entre des pays subsahariens et les formations du reste du monde, surtout européens, les meilleurs se naturalisent et ceux qui n'ont vraiment pas leur place, rejoignent les sélections de leurs pays.

Maintenant, la question qui se pose est de savoir si le football tunisien a besoin de ces éléments qui ont déjà refusé de servir et qui ne consentiraient à venir que pour leur propre intérêt.