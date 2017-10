Maroc/Sénégal: Eliminatoires mondial U20 «France 2018» / Sénégal-Maroc ce samedi à Alassane Djigo - Les «lioncelles» face à l'obstacle Marocain

Battue à l'aller par le Maroc (2-0), l'équipe nationale du Sénnégal féminine des moins de 20 ans accueille ce samedi le Maroc, au stade Alassane Djigo de Pikine, à partir le 17h, pour le compte de la phase retour des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde. Avec l'objectif de remonter le score et d'espérer participer au deuxième tour des éliminatoires du Mondial de la catégorie prévu en France en 2018. Une tache à portée de main pour Pape Laye Gaye entraîneur des Lioncelles.

«Nous sommes dans une dynamique de jouer un bon match. On travaille là-dessus et les files sont conscientes. Nous avons travaillé sur les erreurs commises à l'aller, sur le plan individuel et collectif. Nous allons rectifier. Il faudra sortir le grand jeu et de tout faire pour décrocher la qualification», a-t-il souligné.

Et pour Seyni Ndir Seck, présidente de la séction féminine de la Fédération sénégalaise de football, les Lioncelles ont bien les armes pour s'imposer au vu de leur prestation sur la pelouse des Marocaines. Elle espère toutefois l'apport du public pour une qualification au prochain tour. « J'espére que le public viendra nous soutenir. J'y crois fermement car au match aller nous avons eu des occasions franches. Nous avons une équipe jeune et des filles qui voyagent pour la première fois. Elles jouent un match international. Elles vont jouer chez elles ; devant leur public. Donc, je pense que nous avons tous les atouts en main pour prendre notre revanche. On peut faire la même chose que ce qu'elles nous ont fait à l'aller. Je leur demande juste d'être patientes et de se donner à fond comme elles l'ont fait au Maroc», ajoute-t-elle.

En cas de qualification pour le deuxième tour des éliminatoires, l'équipe sénégalaise sera opposée à celle du Nigeria, avant un troisième tour à l'issue duquel les pays africains qualifiés pour France 2018 seront connus.