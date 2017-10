Ile Maurice: Bilall Peermamode - Marsan Lalang

Sinon, la langue, les os et autres parties du bœuf permettent-ils au boucher de bien gagner sa vie ? Non, il ne touche pas le quart du salaire d'un PPS, mais il a de quoi survivre. Et aller danser, de temps en temps... «Mo bien kontan al an bwat Grand-Baie tousala. Kot éna dansé mo ladan... »

Le marché grouille de monde. Les marchands de petits paquets (NdlR, de sacs en plastique) crient à tue-tête. Plus loin, les bouchers. Dès l'entrée, on l'aperçoit. Il a la raie sur le côté, les cheveux gominés formant une sorte de languette sur le crâne. Bilall a une bonne bouille. L'homme de 36 ans attire la sympathie, pendant que la chair fraîche séduit quelques mouches, qu'il chasse à grands coups d'éventail manuel.

Il a la langue bien pendue. En ce vendredi matin, à la section «beef» du marché central à Port-Louis, Bilall Peermamode harangue les clients. Pas en leur montrant la langue non, mais avec ses dents, qu'il dévoile volontiers à travers son sourire franc. Rencontre sans langue de bois entre deux côtes de bœuf et quelques couches de gras.

