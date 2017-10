Sénégal: Célébration de l'achoura - Omzo Dollar reporte son concert au 14 octobre prochain

En raison de la célébration de la fête de l'Achoura (Tamxarit) ce samedi 30 septembre, le concert du rappeur Omzo Dollar, qui devait avoir lieu le même jour au Monument de la Renaissance, est finalement reporté jusqu'au 14 octobre prochain.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction hier, vendredi 29 septembre, « ce qui devrait être le premier concert d'un rappeur sénégalais au monument de la Renaissance n'est que partie remise ». « Après avoir remercié les fans et sympathisants qui ont bien voulu apporter leur soutien au rap Galsen en achetant leurs tickets, par la même occasion, nous les informons que la billetterie est toujours ouverte et que les tickets déjà vendus seront valables le 14 octobre », indique le document. La même source fait aussi savoir qu'Omzo Dollar promet « aux spectateurs un show exceptionnel et le 14 octobre, il prouvera que les artistes sénégalais, tous bords confondus, peuvent rivaliser avec les stars internationales. C'est pourquoi, les tickets sont vendus à 2 000 Frs Cfa ».

A l'état civil, Omar Marafa, le rappeur Omzo Dollar a vu le jour le 5 Aout 1989. Il a fréquenté le collège Yalla Suur-En avant de former avec ses acolytes, le groupe Capsi Block. Omzo Dollar prend ensuite sa carrière solo en main avec la sortie de son premier single « So amdara » en 2009 puis « Fresh » en 2010. La première mixtape du rappeur « Pour Mouy Clair » est sortie avec le label Buzz Lab en 2011. L'autre mixtape, « Deugeuntane », composée de 18 titres, sort en septembre 2016. Il concrétise son retour en organisant au Grand Théâtre un concert, le « Come Back Show » le 30 décembre 2016 qui sera une « véritable réussite ». Aujourd'hui, Omzo Dollar est en collaboration avec la maison de disques Keyzit Sénégal et prépare son premier album.