Ile Maurice: Journée Dédiée - Immedia invite les artistes à «partaz nou lamizik»

Si la Fête de la musique a été décrétée un 21 juin en France, les organisateurs soulignent que l'hémisphère Sud n'a pas réellement de date pour célébrer cette fête et ils espèrent que le 21 octobre pourra devenir celle de la célébration de la musique mauricienne. Le public est également invité à venir nombreux à Anou partaz nou lamizik. Artistes et professionnels désirant faire partie de cette journée ont jusqu'aux 10 octobre pour contacter l'agence Immedia.

Les organisateurs offriront aux professionnels oeuvrant dans le circuit musical un espace pour proposer leur service. «Cet espace sera ouvert gratuitement aux écoles de musique, aux festivals, aux organisateurs d'événements et aux prestataires de services tels que les distributeurs et les billetterie, entre autres. Nous pourrons accueillir trente de ces professionnels. Ce sera une occasion pour eux de toucher le grand public», explique Gavin Poonoosamy. Enfin, un coin expo-vente sera également aménagé. «La partie expo-vente sera dédiée à tous ceux qui ont des produits à vendre, toujours autour de la musique, que ce soit des CD, DVD, des livres, magazines ou des produits dérivés.»

En marge de cet événement, l'agence Immedia lance un appel à «une participation volontaire des chanteurs et musiciens amateurs et professionnels». L'événement réunira également d'autres acteurs de la musique mauricienne. «La scène sera ouverte à tous ceux s'exprimant en musique, qu'ils sachent jouer d'un instrument musical ou chanter, qu'ils soient de jeunes talents ou des professionnels et qu'ils fassent des reprises ou des compositions. Nous n'avons pas de critères spécifiques. Tous les genres sont les bienvenus. Nous voulons laisser la participation la plus libre possible», explique Gavin Poonoosamy.

