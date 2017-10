Congo-Brazzaville: Conception et planification des projets - Inros Lackner s'installe au Congo

La société allemande spécialisée en ingénierie-conseil et architecture, qui croit en l'avenir du Congo, a officiellement ouvert, le 27 septembre, une succursale à Pointe-Noire qui offrira des prestations de planification générale des projets et assurera le suivi des travaux dans le pays.

Inros Lackner a pour directrice Simone Urmoneit qui a reçu officiellement, au cours de la cérémonie, l'arrêté de sa nomination à ce poste des mains d'Uwe Lemcke, président directeur général de cette société. La succursale de la ville océane est le premier bureau d'études d'ingénierie allemande à offrir des prestations de planification générale des projets et du suivi des travaux au Congo.

C'est depuis 2007 qu'Inros Lackner a commencé à exécuter les premiers projets en République du Congo. Elle a accompagné la construction du terminal à conteneurs ainsi que les mesures de modernisation essentielles de l'infrastructure portuaire du port autonome de Pointe-Noire. La société qui croit en la reprise économique du Congo a résolu d'avoir une représentation dans le pays pour être proche de ses clients et montrer sa présence sur place, comme l'a souligné le docteur Klaus Richter, son directeur général des affaires internationales. «Même si tout le monde parle actuellement de la crise, nous pensons, qu'il faut prendre maintenant l'engagement de se préparer à la reprise économique que nous attendons et pour laquelle Inros Lakner est prête. C'est pourquoi nous avons installé notre succursale à Pointe-Noire pour vous soutenir dans la réalisation de vos visions pour l'avenir et finalement le développement de tout le pays», a expliqué Simone Urmoleit.

Une vision partagée par Klaus Peter Schick, ambassadeur d'Allemagne au Congo, qui a encouragé, par ailleurs, les hommes d'affaires allemands à investir au Congo. «Inros Lackner est la première société allemande qui s'installe de façon permanente au Congo. Ce pays offre beaucoup d'atouts et d'opportunités pour le commerce et pour les investisseurs allemands que j'encourage de venir voir et de s'implanter ici. Le temps est un peu morose, c'est vrai. Mais cela va changer», a-t-il dit très optimiste.

Outre la planification Inros Lacker assure aussi le suivi et la surveillance des travaux dans diverses domaines (génie hydraulique, génie énergétique et de l'environnement et autres). Sur ce point, Simone Urmoleit n'a pas caché sa satisfaction : «Nous sommes fières d'avoir réussi à former et renforcer notre équipe locale pour le suivi et la surveillance des travaux qui représentait plus de 80 % de nos effectifs dans le dernier projet de dragage et de remblai pour l'extension est du port de Pointe-Noire qui vient de finir. Notre but est de former des jeunes ingénieurs et techniciens de façon que l'on soit capable de garder au moins ce pourcentage en permanence. De même, notre vision pour le futur est d'être capable de réaliser la planification des projets et la présentation des études de manière autonome sans chaque fois recourir à nos sièges en Allemagne».

Présente en Afrique depuis 1960, Inros Lackner est implantée dans 13 pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Elle propose des prestations dans la planification et dans la supervision des travaux portuaires ainsi que la conception complexe des ports, des bâtiments, des routes et des voies ferroviaires. Notons que la cérémonie d'ouverture de la succursale Inros Lackner s'est déroulée en présence d'Alexandre Honoré paka, préfet du département.