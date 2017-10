Congo-Brazzaville: Transfert Taggy Etekiama - DCMP et V.Club jouent au cache-cache

Si pour les V.Clubiens, le joueur est encore sous contrat, les Daringmen, quant à eux, laissent entendre que le contrat avec ce dernier s'est négocié dans les normes.

Un dossier chasse un autre. À peine l'affaire Ricky Tulenge, le meilleur joueur de la Linafoot (édition 2016), terminée - l'athlète ayant finalement choisi de renouveler son contrat dans DCMP au détriment de V.Club qui le convoitait -, revoici les deux clubs se disputer Taggy Agiti Etekiama. Ce dernier déclare à qui veut l'entendre faire désormais partie de l'effectif du DCMP avec lequel il a signé un contrat de deux saisons.

Et d'ailleurs, une photo le montrant en train d'apposer sa signature au bas du document de son transfert chez DCMP avait fait récemment le tour des réseaux sociaux. Aux dernières séances d'entraînements des vert et blanc de la capitale au stade des martyrs, celui que les V.Clubiens appelaient affectueusement « Etuta Ekota » était bien présent à côté de ses nouveaux coéquipiers arborant fièrement ses nouvelles couleurs devant des supporters enthousiasmés. Etekiema passe aujourd'hui pour la grande star de DCMP sans avoir joué un seul match officiel.

Il draine déjà des foules lors des entraînements focalisant l'intérêt du club qui pense avoir fait une bonne pioche à l'instar de Neymar au PSG. Le jeudi dernier, devant des supporters hystériques, la nouvelle coqueluche a exhorté les Immaculés à la patience et surtout à l'aider « à amener l'équipe en Afrique le plus loin possible ». Les dirigeants de V.Club de leur côté refusent d'admettre cette réalité et continuent de soutenir que le joueur est encore sous contrat tout en précisant qu'il a signé du 20 janvier 2013 au 20 janvier 2018. «S'il veut aller ailleurs, l'équipe le lui autorisera. L'équipe qui voudrait l'acquérir n'a qu'à venir frapper à la porte et on va négocier», a indiqué le secrétaire général de V.Club qui persiste et signe : « Etekiama est au jour d'aujourd'hui le joueur de Vita Club ». Une façon de stigmatiser la méthode peu catholique utilisée par DCMP pour s'offrir en catimini les services du joueur sans consulter les instances de V.Club.

Du côté de DCMP, on laisse entendre que le contrat s'est négocié selon les règles de l'art. Taggy Etekiama étant fin contrat avec son ancienne équipe, il lui appartenait donc d'aller tenter sa chance ailleurs. Après un court stage qui s'est avéré non concluant au Koweit, il est rentré à Kinshasa où il a réintégré V.Club avant de se rétracter par la suite en convolant avec DCMP, son nouveau club. Est-ce l'armada de nouveaux joueurs recrutés par V.Club surtout sur la ligne d'attaque qui a fait détaler Etekiama ? Personne ne le sait. Dans les couloirs de DCMP, on indique que le montant du transfert s'évalue à plusieurs milliers de dollars, sans en dire plus. Rappelons que Taggy Etekiama a été meilleur buteur de V.Club avec seize buts en division d'élite et a marqué six buts à la Ligue des champions africaine qui a vu V.Club être débarqué en phase de poule.