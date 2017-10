Sénégal: Ligue 1 - Nampalys Mendy dans le groupe niçois contre l'OM

Ce week-end, la Ligue 1 nous offre un derby de la Méditerranée ! L'OGC Nice reçoit l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 8ème journée. Nice est en forme, et n'a plus perdu depuis 5 matchs (4 victoires 1 nul) et compte bien démontrer sa suprématie sur les côtes du Sud de la France quelques semaines après avoir étrillé 4-0 Monaco à l'Allianz Riviera.

Pour la réception de l'Olympique de Marseille, Lucien Favre peut compter sur Nampalys Mendy. Le joueur figure bien dans le groupe niçois. Forfait jeudi en Ligue Europa face au Vitesse Arnhem (3-0), le milieu de terrain a couru vendredi sans que «son articulation ait enflé», avait précisé son entraîneur Lucien Favre. Il a été jugé apte.

Nice et Marseille ont déjà perdu trop de temps en Ligue 1. Avec 3 défaites au compteur en 7 journées, les Aiglons paient un début de saison chaotique, qui les a vus se faire sortir de la Ligue des Champions en barrages et prendre un retard déjà conséquent sur le duo PSG - Monaco, en tête de la Ligue 1. Mais la mayonnaise semble avoir repris de la teneur en septembre, avec 2 succès en Europa League et 2 autres en championnat. De quoi retrouver le sourire, à défaut d'entrevoir les sommets. Alors, les Niçois n'ont pas le droit de se priver de faire tomber un autre prétendant à l'Europe ce dimanche soir.

Le groupe niçois

Cardinale, Benitez - Souquet, Sarr, Burner, Dante, Marlon, Le Marchand - Koziello, Mendy, Seri, Walter, Lees-Melou - Balotelli, Plea, Saint-Maximin, Srarfi, Ganago