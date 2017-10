Togo: Il urge de libérer tous les détenus et de restituer les motos saisies, pour un climat plus apaisé, d'après le REJADD

Plusieurs partis de l'opposition ont annoncé samedi de nouvelles manifestations pour les 4 et 5 octobre… Plus »

Le REJADD-Togo dont, on le sait, son président, Assiba Johnson, en mission d"observation à l'intérieur du pays lors des dernières manifestations à Sokodé, Bafilo et à Soudou, s'est beaucoup investi aux côtés de la Croix rouge locale et du personnel soignant de ces localités pour porter assistance aux personnes blessées suite à la répression de ces manifestations, en appelle également aux mêmes autorités afin qu'elles s'évertuent "les motos emportées à leurs propriétaires".

L'information a été confirmée par le Regroupement des Jeunes Africains pour la Démocratie et le Développement (REJADD-Togo). Cette organisation de la Société civile par la même occasion invite donc les autorités togolaises, "dans un esprit d'apaisement à libérer les 30 autres personnes restant en détention à la prison civile de Kara de même que les autres personnes qui sont détenues dans les autres prisons du Togo" suite aux manifestations des forces démocratiques de l'opposition entre Août et Septembre 2017.

