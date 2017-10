Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal - Alexandre Honoré Paka exhorte les conseillers à refleter la population

Le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, est intervenu le 28 septembre à la première session du conseil départemental et municipal pour demander aux conseillers d'inscrire aux différentes sessions toutes les préoccupations de la population susceptibles d'apporter un changement qualitatif à son vécu quotidien.

Dans son intervention, Alexandre Honoré Paka a indiqué qu'en sa qualité de représentant de tous les ministres, il est responsable de la mise en œuvre dans son département de l'ensemble des politiques nationales et communautaires. Il se doit également d'exercer le contrôle des actes des autorités locales décentralisées et sur l'ensemble des établissements publics ayant leur siège dans le département de Pointe-Noire. C'est dans ce sens qu'il a exhorté les conseillers de son département à être réellement le reflet de la population et à 'inscrire aux différentes sessions toutes les préoccupations des populations qui sont susceptibles d'apporter un changement qualitatif à leur vécu quotidien tout en privilégiant l'intérêt général.

En définissant les missions du conseiller, Alexandre Honoré Paka a dit qu'elles sont nobles parce que c'est un honneur de représenter le peuple au travers les organes de décision et exaltantes puisqu'elles permettent aux autorités d'être en première ligne, dans le cadre du combat contre la pauvreté et la misère des populations. Le préfet dit avoir compté sur la synergie de cette nouvelle équipe pour que Pointe-Noire et son territoire de rattachement, le district de Tchiamba-Nzassi, arrivent à changer qualitativement leur visage dans un délai conséquent.

Pour clore son propos, Alexandre Honoré Paka a signifié aux différents conseillers que la République du Congo est un État de droit, souverain, unitaire, indivisible, décentralisé, laïque et démocratique. De ce fait, la décentralisation ne doit en aucun cas porter atteinte à l'indépendance, à l'indivisibilité et à la souveraineté de l'État. « La décentralisation est un processus, un projet en cours et vous en êtes les chefs de chantiers à travers les ouvrages qui se construisent et qui doivent changer progressivement la physionomie de notre ville », a-t-il conclu. Rappelons que cette activité s'est déroulée en présence de Jean François Kando, député-maire de la ville de Pointe-Noire et président du conseil départemental et municipal, les membres du bureau exécutif ainsi que tous les conseillers.