Sénégal: Tamxarit 2017 - La ville de Pikine offre 32 boeufs aux imams du département

Le lac rose se meurt lentement, et le tourisme de la région de Rufisque avec. Insécurité,… Plus »

Du côté de l'institution municipale, ce geste est justifié par la particularité du département : «Nous soutenons ces imams parce qu'il y a un volet important sur le social que nous menons. En dehors de la fête de tamxarit, nous appuyons les populations durant le mois de ramadan et les fêtes religieuses comme la tabaski, même les chrétiens en période de pâques et de noël. Juste pour vous dire que le maire Abdoulaye Thimbo est préoccupé par ses populations», a indiqué Pape Ndiambé Dieng, deuxième adjoint au maire représentant le maire Abdoulaye Thimbo, en voyage.

Un geste de haute portée sociale, selon le président des imams du département qui l'a magnifié : «Nous remercions vivement le maire Abdoulaye Thimbo qui nous a une fois de plus démontré son engagement auprès des populations. Nous sommes des imams et souvent sollicités par les populations démunies en ces circonstances. Donc, ce don du maire vient à son heure. Il s'agit de 32 bœufs que nous allons faire le dispatching dans les communes.il n'est pas à sa première don de bœufs. Il l'a fait l'année dernière et l'a réitéré cette année. La ville de Pikine est un véritable partenaire des imams. Abdoulaye Thimbo nous appuie avec des enveloppes à chaque fête musulmane.», a soutenu imam El hadji Malick Niang.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.