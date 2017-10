Ile Maurice: Douane - Les portes, ces nouveaux objets suspects

«Mais le conteneur restera plus longtemps au port car, cette fois-ci, les officiers ne trouvaient pas le customs bill of entry sur leur système informatique. Par la suite, mon conteneur est passé entre les mains de la section brigade de marchandises et de la Customs Anti-Narcotics Section.»

Son conteneur aurait été bloqué au port de façon indue. Le 20 septembre, ce Mahébourgeois reçoit un mail l'informant que sa déclaration d'objets importés est validée. Le mail contient aussi le customs bill of entry, soit le prix et la taxe à payer pour chaque objet.

Son container comportait, entre autres, un canapé, un lit, du marbre, des antivols, des rideaux, des ustensiles de cuisine et des portes. Le fait est que celles-ci sont dorénavant considérées comme des articles d'importation à risque depuis que plus de 3 000 cartouches de cigarettes ont été trouvées dissimulées dans des portes contreplaquées au port, le 7 septembre. Hans Potiah a fait les frais de cette nouvelle disposition... à son insu.

