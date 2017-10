Le ministère de l'économie, des finances en partenariat avec le programme des nations Unies pour le développement ( Pnud) a organisé hier , vendredi 29 septembre un atelier de partage et de pré-validation et de suivi de la mise en œuvre des de développement durable (Odd). L'objectif de cette rencontre est de partager les résultats du rapport 2017 et de recueillir la contribution des acteurs notamment les élus locaux et la société civile.

Mettre en œuvre efficacement l'agenda 2030 pour le développement durable en faveur de toutes les personnes et en veillent à ce que personne ne soit laissé en rade. C'est l'ambition du gouvernement du Sénégal. Pour y arriver, les autorités étatiques misent sur l'implication de tous les acteurs de la société.

« Nous devons sans doute développer une prise de conscience nationale sur les enjeux de l'agenda 2030 et veiller à leur appropriation par l'ensemble des acteurs (les organisations de société civile, les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables, le secteur privé, les élus et acteurs locaux et les décideurs). Notre engagement pour faire du concept « Ne laisser personne en rade » une réalité concrète, doit se traduire par des actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs dans la mise en œuvre des politiques publiques, afin de garantir les conditions d'une bonne appropriation et d'un changement transformationnel durable », a laissé entendre Mayacine Camara, coordonnateur de la direction générale de la planification et des politiques économiques qui présidait la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de partage et de pré-évaluation du rapport national 2017 de la mise en œuvre des Odd.

Pour sa part, Fassoly Diawara président du consortium des acteurs de la société civile trouve que le Sénégal est sur la bonne voie même si des contraintes ont été notées dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable.

« Il est prématuré de dire si les objectifs seront atteints ou pas parce que c'est sur 15 ans et on est dans la phase de démarrage. Mais on peut dire quand méme que le Sénégal est sur la bonne voie d'autant plus qu'il y a déjà une harmonie entre le Pse et les Odd. Donc si on regarde le Pse qui est le cadre de mise en œuvre des Oddd on peut dire vraiment que le Sénégal est sur la bonne voie. On constate la croissance est déjà soutenue avec 6,6% e qui est considérable si on considére l'objectif ultime qui est de diminuer la pauvreté et méme d'éradiquer la pauvreté », a-t-il soutenu. Selon lui, pour éradication de la pauvreté la dynamique doit être inclusive et participative. Donc il faut absolument impliquer toute la population.