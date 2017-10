Congo-Brazzaville: Festival de fin de vacances - Le Foyer Manthéas sensibilise les jeunes au vivre-ensemble

Le foyer de la petite enfance Manthéas a organisé le 28 septembre, au CFRAD de Brazzaville, une journée socio-culturelle au profit des jeunes à l'orée de la rentrée scolaire 2017-2018.

Dénommée : « Festival de fin de vacances », cette journée a permis aux jeunes venus de différents quartiers de Brazzaville de suivre des séquences de slam, conte, poésie, théâtre, musique ainsi que des activités socio-éducatives et culturelles. S'adressant aux participants, la directrice de cette structure, Gipsy Mougnangahmy-Mantheas, a rappelé que cette rencontre visait à rassembler les jeunes en cette période de fin de vacances.

Elle a, en effet, saisi cette occasion pour plaider en faveur d'une jeunesse mieux informée, formée et mieux préparée. Le but étant, a-t-elle rappelé, d'avoir des jeunes capables de gouverner dignement un pays plus juste et prospère. « Une jeunesse capable de prendre des décisions et de faire face à certaines situations vitales avec lucidité, dignité et maitrise de soi. Une jeunesse bien évidemment hostile à la violence, à l'intolérance, à la haine, à l'exclusion, au tribalisme, à la paresse, à la fraude, au mensonge(... ). Une jeunesse forte, imbue de valeurs positives, actrice et vecteur de paix et de développement », a estimé Gipsy Mougnangahmy-Manthéas.

Elle a, par ailleurs, souligné la nécessité d'apprendre actuellement aux jeunes de vivre ensemble, de se construire un comportement meilleur et plus favorable à l'éclosion d'une nouvelle classe de citoyens. Ce qui passe forcément, a-t-elle conclu, par une éducation à la citoyenneté.

Créé en 2005, le Foyer Manthéas a, entre autres objectifs, d' accompagner les jeunes dans différents domaines. Il a, à son actif, l'organisation de beaucoup d'activités d'intérêt communautaire, surtout dans le domaine socio-éducatif et culturel.