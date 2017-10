Congo-Brazzaville: Conseil municipal de Brazzaville - Quatre projets de délibérations sur la table des élus locaux

Le ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation a appelé le 28 septembre, dans une… Plus »

« Nous devons intérioriser les différentes prescriptions et le fonctionnement des organes constitutives de l'assemblée locale notamment, le bureau exécutif et le conseil. Bien que constitutionnel, la libre administration des collectivités locales est encadrée par les lois de la République pour éviter tout subjectivisme dans l'appréciation des réactions », a conclu Pierre Cébert Ibocko-Onanghat.

Les élus locaux, a-t-il indiqué, ne doivent pas étaler leurs humeurs et faire de cette assemblée un lieu de règlement des conflits. Il leur a souhaité la maîtrise des organes de cette institution et l'instauration des débats francs lors des sessions du conseil municipal.

Face à une conjoncture économique difficile et pour assainir les finances, le président du conseil municipal propose de maitriser le fichier de tous les contribuables. « Un accent particulier doit être mis dans le recouvrement de nos recettes dans le strict respect de l'ordonnateur et des contribuables », a ajouté le président du conseil municipal et départemental.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.