Congo-Brazzaville: Football-transfert - Etekiama reste dans V.Club

Le ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation a appelé le 28 septembre, dans une… Plus »

Les dirigeants de V.Club ont été surpris par le comportement de leur joueur qui, se souvient-on, revient d'une longue suspension de la Confédération africaine de football pour avoir possédé deux passeports, du Rwanda sous le nom de Daddy Birori et de la RDC avec le nom d'Etekiama. L'autre préoccupation du staff dirigeant de V.Club, c'est le fait que les dirigeants du DCMP n'ont pas cherché à le contacter pour se renseigner. C'est ainsi que V.Club a superbement ignoré ce transfert. Finalement, les deux parties se sont rencontrées le vendredi et ont convenu de surseoir le transfert d'Etekiama jusqu'à l'expiration de son contrat avec V.Club le 20 janvier 2018 ; elles ont aussi abordé la question du transfert de l'attaquant Jean-Marc Mundele Makusu, lié à V.Club et prêté au DCMP avant de partir à Wadi Degla en Égypte. Les dividendes de ce transfert seront partagés entre les deux clubs dans un esprit contractuel.

L'on se rappelle qu'Etekiama s'est rendu au Koweith pour un test qui visiblement n'a pas été concluant. Rentré au pays, on l'a d'abord à la première séance d'entraînement des Dauphins Noirs le 25 septembre au Centre du club à Kimbondo dans la commune de Mont-Ngafula. Mais quelques heures après, il signait un contrat avec le Daring Club Motema Pembe pour deux ans, et participait à une séance d'entraînement des Immaculés au stade des Martyrs de Kinshasa.

Le feuilleton du transfert de Taggy Etekiama Agiti de V.Club vers Daring Club Motema Pembe a pris fin le vendredi. En fait, le joueur reste dans V.Club où son contrat court jusqu'au 20 janvier 2018, selon le secrétaire général des Dauphins Noirs de Kinshasa, Patrick Banishayi. Le joueur a pour sa part déclaré que le football est son job et qu'il s'est ravisé après avoir vu, en compagnie de sa famille, le président de V.Club, le général Gabriel Amisi Tango Four. « Dans une famille, un enfant peut faire des choses, mais le dernier mot, la décision définitive revient au père, chef de la famille », a déclaré Etekiama Agiti à la presse par rapport à son retour dans V.Club, après cette « escapade » de quelques heures au DCMP.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.