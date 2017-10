Congo-Brazzaville: Cinéma - « Une suite qui dérange : Le temps de l'action » d'Al Gore, en avant-première à Brazzaville

Le film documentaire qui revient sur le combat d'Al Gore pour le climat a été projeté en salle vendredi 29 septembre au MTN Movie House par CineBox, société congolaise d'exploitation de cinéma.

Sorti en salle mercredi 27 septembre, le film est une suite logique du documentaire intitulé « Une vérité qui dérange », vainqueur de l'Oscar du meilleur film documentaire, qui marquait il y a dix ans les esprits sur le risque que court la planète sur les catastrophes climatiques.

Le nouvel opus remet l'ancien Vice-président américain Al Gore au-devant de la scène, en véritable pédagogue et défenseur du climat. Il appelle à la mobilisation. Dans une succession d'images de conférences, d'exposés et celles relatant passionnément les ravages causés par le réchauffement climatique, le film laisse béat sur l'engagement presque prophétique d'Al Gore surtout lorsque le documentaire évoque des situations avertis plus tôt : des réfugiés climatiques, chassés de chez eux par la montée des eaux et les dévastations des ouragans, etc.

Si les documentaires ont le pouvoir de changer le monde, celui d'Al Gore pourrait mieux édifier sur les décisions à prendre pour sauver la planète. À ce titre, le film montre par exemple comment l'ancien vice-président a crée des formations d'ambassadeurs du climat.

Aux côtés de Bill Clinton dans les années 90, Al Gore porte ce combat depuis près de trente ans. On se rappelle de lui défendant la réduction des gaz à effet de serre à la tribune de l'ONU. En 2007, Al Gore a obtenu le prix Nobel de la paix aux côtés du Giec, le groupe d'experts du climat.

À Brazzaville, la sortie du film avait été annoncée en présence des ministres du Tourisme et de l'environnement et celle de l'Economie forestière, ainsi que bien d'autres institutions en charge des questions environnementales. Tous presque absent à l'avant-première de vendredi, CineBox prévoit une soirée plus riche où la projection du film connaitra assurément des commentaires utiles. Un moment attendu, surtout lorsque le pays s'engage en faveur de la protection du climat avec des initiatives comme le Fonds bleu pour le Bassin du Congo.