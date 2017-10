Congo-Brazzaville: Coopération sino-congolaise - Le navire-hôpital « Arche de paix » attendu à Pointe-Noire

Le ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation a appelé le 28 septembre, dans une… Plus »

« C'est une action à mettre à l'actif de la coopération militaire entre nos deux pays. Il s'agit d'une action médicale, sanitaire et humanitaire. Ce bateau va passer dix jours à Pointe-Noire où il sera ouvert aux populations. Les équipes vont accueillir les patients pour les traiter, les soigner et faire si nécessaire les opérations chirurgicales », a-t-il expliqué.

Une fois arrivée, cette mission qui travaillera à bord et à l'hôpital de Loandjili sera à la disposition des patients de Pointe-Noire et du Kouilou. L'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang, a confirmé cette information le 29 septembre au cours d'un déjeuner de presse.

L'« Arche de paix » est, en effet, est une plate-forme maritime médicale conçue et construite par la Chine puis mise en service en 2008. Mesurant 178 m de long sur 24 m de large, le navire-hôpital « Arche de paix » compte à son bord 300 lits et possède un hélicoptère pour l'évacuation des malades. Il dispose également de 2 000 équipements médicaux tels que TDM, radiographiques numériques, échographie Doppler couleur, gastro-entéroscopie, analyseur biochimique et bien d'autres.

